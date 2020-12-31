Ель в вазах и много мандаринов: Корикова показала, как сама украсила дом к Новому году

48-летняя Елена Корикова сделала в личном блоге неожиданное заявление. Оказывается, теперь звезда «Барышни-крестьянки» пробует себя в качестве дизайнера интерьеров. Вначале артистка увлеклась этим занятием как хобби, но постепенно оно переросло в профессию.

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И вот девушка уже принимает крупные заказы и с увлечением работает над ними. Занятие настолько поглотило ее, что Елена совершенно забыла про новогодние хлопоты. В итоге квартиру блондинке пришлось украшать в ночь с 30-го на 31-е. Результатом своего труда актриса похвасталась в личном блоге.

Корикова, конечно же, нарядила елочку, но она вовсе не стала центральным звеном интерьера. Ярким пятном в квартире Елены красовались мандарины, уложенные большим развалом во внушительной по размеру чаше. Кроме того, любимица публики поставила свежие еловые ветки в вазы и хромированную кухонную посуду. Пушистые ветви оказались настолько сами по себе красивы, что актриса не стала их покрывать мишурой и прочей новогодней атрибутикой.

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