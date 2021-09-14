Если вам 18+: Брежнева в секси-бра показала в Турции, что ее грудь гораздо больше, чем кажется

39-летняя Вера Брежнева наслаждается открытыми границами с рядом стран, ведь для артистов гастроли и путешествия — словно глоток свежего воздуха. На сей раз певица прилетела в Турцию, где сейчас, к слову, впервые отдыхает у моря Яна Рудковская.

«И я снова на сутки в Турции! Вечером концерт. Сегодня захвачу кусочек лета! Послезавтра продолжу его в Ереване. Как всегда, в поездках буду активна в сторис — присоединяйтесь и заряжайтесь», — рассказала Брежнева в Instagram.

Певица порадовала своих фолловеров снимком, который она сделала на балконе своего номера в отеле. Вера не постеснялась запечатлеться на публике в секси-бра, которое не смогло скрыть ее пышной груди. Знаменитость уложила ее на руку, отчего стало понятно, что бюст звезды гораздо больше, чем видится в повседневной одежде.

«Ну в глаза смотреть невозможно», «Ой, Вера, полегче!», «Ну что за виды нам открыты! Что за виды!» — восхитились фолловеры.

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