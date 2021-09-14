«Женщина в красном опасна»: Садальский высмеял на фото заметно поправившуюся Максакову

Актер Станислав Садальский в Instagram высмеял оперную диву Марию Максакову, с которой у него давно крайне натянутые отношения. Он поделился строчками стихотворения Михаила Гуськова «Женщина в красном». При этом на снимках Мария Максакова запечатлена заметно располневшей. У нее в руках гитара.

«Женщина в красном опасна. Женщину в красном не тронь. Женщина в красном – прекрасна. Женщина в красном – огонь». Станислав Садальский

«А мне кажется, что вы к ней неравнодушны», — заметил один из подписчиков. На это Станислав Садальский ответил: «Нас двоих ее мама ненавидит».

Напомним, что Мария Максакова уже не один год конфликтует со своей мамой, близкой подругой Станислава Садальского актрисой Людмилой Максаковой. Кроме того, она воюет за квартиру в Москве с бывшим мужем, который, как она считает, забрал у нее детей. В последнее время оперная дива, которая до этого жила на Украине, частый гость в России. Она участвует в различных ток-шоу.

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