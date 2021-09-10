«Если человек не захочет, то ему ничто не поможет»: Стас Садальский высказался о слухах про алкоголизм Ирины Отиевой

Актер в беседе с Teleprogramma.pro также вспомнил, как Нонна Мордюкова возила сына к известному наркологу.

«Все соседи звонили: «Умоляем, помогите, Ира пьет по 20 бутылок. Ее вообще вытаскивают, она ни в какую, и все. А причем все звонят: «Умоляем, спасите!» Все друзья ее..» — сказал шоумен в беседе с Софико Шеварднадзе.

В СМИ обсуждают интервью Андрея Малахова е в эфире YouTube-шоу «Просто о сложном». Так, в беседе с ведущей Андрей вспомнил и о том, как пытался помочь певице Ирине Отиевой. По словам Малахова, с ним связывались близкие артистки с просьбами спасти артистку от алкоголизма.

Также Андрей Малахов вспомнил, как подсылал к Ирине молодых репортеров, которым все-таки удалось проникнуть в квартиру к известной певице. Они предлагали ей помочь с выбором клиники, парикмахера, дантиста, но исполнительница хита «Последняя поэма» отклонила все предложения.

Мы попросили прокомментировать заявление Андрея Малахова актера Стаса Садальского, который хорошо знает Ирину. Действительно ли именитая певица злоупотребляет алкоголизмом? И вот что рассказал Стас нашему сайту.

«Сейчас много что говорят. Я не знаю, пьет Ирина или нет. Я уже давно не общался с ней. А что касается комментария Малахова, то если человек сам не захочет, то ему ничто не поможет. Бороться с этим явлением бессмысленно. Это только злит человека, — сказал Стас Садальский. — Я помню, как Нонна Мордюкова привезла сына Владимира, который страдал алкоголизмом, к известному наркологу. Мы сопровождали их вместе с Риммой Марковой. Врезалось в память, как нарколог гипнотическим голосом говорил: «Прекращай» Тогда доктор сказал, что если человек не захочет бросить свои пагубные привычки, то ничего не изменишь. Это будет только дополнительным стрессом для организма».

Напомним, в январе 2020 года в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия» обсуждали тему алкоголизма певицы Ирины Отиевой. Сама же артистка рассказала, что столкнулась с провокацией со стороны команды Андрея Малахова. Ирина рассказала, что впустила сотрудников программы в квартиру, когда у нее была высокая температура. Устроила журналистам радужный прием, как и полагается восточной женщине, поговорила с ними о жизни. И все, что сказала Ирина, было записано на скрытую камеру.

Также журналисты пришли и в квартиру к ее матери, якобы с позволения самой артистки.

«Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек великодушен», — заключила тогда Ирина Отиева.

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