«Очень опасное!»: какое платье лучше не носить полным женщинам, назвала Хромченко

В программе «Модный приговор» Первого канала не раз говорили, что следовать слепо современным тенденциям не совсем разумно. Главное — чувствовать свой собственный стиль и понимать, какой фигурой вас наделила природа.

К примеру, в настоящий момент очень актуальна горизонтальная мелкая полоска, но с ней нужно быть осторожным пышным женщинам. Также дамам с формами стоит относиться с опаской к платьям с актуальными сборками, ведь они неизменно визуально прибавляют в размере и весе. А вот на хрупких модницах подобные наряды смотрятся очень привлекательно. Одно из таких платьев показали в новом выпуске проекта.

«Платье подобного фасона, да еще и с драпировкой — это очень опасное платье! Оно подойдет не каждой фигуре. Наша героиня до такой степени стройна и до такой степени хорошо сложена, что даже это суперсложное платье ее не полнит и не изменяет контура ее фигуры в худшую сторону», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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