«Огонь!»: Валерия после советов Хромченко вышла на публику в юбке-хите нового сезона

Недавно Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, что в этом сезоне юбки мини становятся настоящим хитом, поэтому к ним стоит присмотреться. Однако стилист посоветовала носить их только тем женщинам, чьи ноги и фигуру считают стройными окружающие, а не только они сами.

Кроме того, фэшн-эксперт Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live поведал, что в наступившем сезоне пайетки становятся невероятно популярными. Теперь одежду с ними носят не только на праздники, в ночные клубы и рестораны, но и в повседневной жизни.

Певица Валерия на концерте в Башкортостане поддержала этот новый тренд, примерив юбку мини с пайетками. Бархатный топ, черный полуприлегающий жакет и сапоги ботфорты завершили образ. Блестящее серебристое ожерелье поставило акцент.

«Как всегда, огонь!» — пришла в восторг от лука Валерии ее невестка Лиана Шульгина, написав комментарий в личном блоге звезды.

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