«Ваши ноги бесконечные»: Ходченкова поразила худобой, затянувшись в лосины и кроп-топ

Недавно Светлана Ходченкова приступила к съемкам фильма «Анна К» для Netflix, где сыграет роль Анны Карениной по одноименному роману Льва Толстого. Правда, по замыслу режиссеров, действие сериала будет разворачиваться в наши дни. До начала съемок 38-летняя Ходченкова успела отдохнуть на Мальдивах, а кадрами до сих пор делится с фанатами. На этот раз она показала, как прогулялась по побережью в лосинах и кроп-топе. Подписчики восхитились точеной фигурой актрисы, некоторых поразила ее худоба.

«Ваши ноги бесконечные! Класс! Красота! Очень красиво!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Светлана Ходченкова, как и ее ровесница Наталья Рудова, скрывают от публики свою личную жизнь. Периодически звездным красоткам приписывают романы, но замуж актрисы, судя по всему, не торопятся.

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