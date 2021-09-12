Богиня тут: Светлана Ходченкова в микро-бикини с отверстиями приняла позу лотоса на Мальдивах

Некоторые только мечтают об отдыхе и о том, как перенесутся из холодной Москвы в теплые края, окажутся на берегу океана и будут подставлять свое тело жаркому солнцу.

А вот актриса Светлана Ходченкова уже второй раз за сезон умудрилась очутиться на Мальдивах. Великолепными снимками в экзотических пейзажах 38-летняя дива делилась минувшим летом и продолжает это делать в середине сентября – на днях Светлана Ходченкова вернулась на Мальдивы, где продлевает свое собственное лето.

Актриса наслаждается пляжным отдыхом, тишиной и уединением, которое своим гостям дарят Мальдивские острова в океане. Светлана Ходченкова, судя по всему, не просто нежится на солнышке, но еще и занимается дыхательными практиками и йогой, помогающей обрести чувство равновесия.

Снимками умопомрачительной красоты Светлана Ходченкова делится с подписчиками ее странички в Instagram.

На этот раз она предстала в микро-бикини с отверстиями, топ которого соединяется с трусиками при помощи специального крепления. Отверстия создают ощущение воздушности и того, что на Светлане Ходченковой ничего нет, а она просто обмоталась лентами.

Актриса приняла позу лотоса, правда руки она не скрестила на груди, а уложила их на ноги. Волосы Светлана Ходченкова собрала на затылке, демонстрируя красивый профиль.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.