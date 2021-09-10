«Просто блаженство»: Светлана Ходченкова в белой блузе и юбке с высоким разрезом засветила упругие бедра

Актриса Светлана Ходченкова наслаждается теплом и солнцем на Мальдивах, а поклонники – ее снимками.

Звезда театра и кино 38-летняя Светлана Ходченкова проводит эти сентябрьские дни на Мальдивах, продлевая свое собственное лето.

Во время отдыха она не только получает удовольствие на уединенных пляжах экзотического острова, но и балует своими фотографиями поклонников. Снимки Светланы Ходченковой очень выверены, на них нет ни одной лишней детали, все продумано до мелочей и эстетически выглядит привлекательно.

На этот раз актриса позировала, сидя на белом песке пляжа. Юбка с высоким разрезом открыла взору бедра Светланы Ходченковой, а руки она спрятала между ногами, подставив свое лицо жгучему солнцу.

Поклонники в очередной раз пришли в восторг от красивого кадра.

«Шикарное фото! Просто блаженство», «Очень красиво. Здорово, необычно», «Вы божественно красивы! Лицо — просто произведение искусства!», «Богиня», «Фантастическая красота», — высказались в Сети.

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