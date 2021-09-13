«Картонку вместо лица поставила»: Ольгу Бузову жестко распекли за фотошоп

Певица и телеведущая Ольга Бузова является одной из трудолюбивых звезд отечественного шоу-бизнеса. Красотка работает чуть ли не сутками, чтобы порадовать «своих людей» новыми съемками, песнями, а сейчас вообще готовит нечто грандиозное в «Крокусе». Ради этого девушка даже начала брать уроки танца на шесте, посещая тренировки по ночам.

В минувшие выходные у Бузовой появилось немного свободного времени, и девушка заскочила в ночной клуб увидеться с друзьями. Для появления в тусовке звезда выбрала черный кроп-топ и обтягивающие кожаные легинсы.

Она много танцевала, общалась с подругами, а результатом встречи стал фотоотчет для подписчиков в Instagram. Но многие фолловеры тут же заметили подвох и распекли красотку за перебор с фотошопом.

«На последнем фото голова как будто прифотошоплена», «Голову будто приделали на фото, как-то неестественно», «Ого, куда столько ретуши», «Очень много Фотошопа, ну очень, уже прям заметно», «Это же как нужно плохо выйти на фото ,что бы так отфотошопить себя», «Я одна подумала что она картонку вместо лица поставила», — восклицают в комментариях подписчики.

Сама Бузова не раз оправдывалась за злоупотребление фотошопом, но, как показала история, ошибки ее ничему не научили.

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