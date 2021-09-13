«Если готов, то вперед»: Наташа Королева рассказала о стриптизерше, которая живет с ее 19-летним сыном

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип недавно начал заниматься музыкой. 19-летний парень изучает японскую культуры в Высшей школе экономики, записывает песни, выходит со звездной мамой на сцену. Кроме того, Архип успел устроить личную жизнь. В родительский дом он привел 20-летнюю Мелиссу, которая работает стриптизершей.

«Жить ей негде, она же приехала из другого города и попала в пандемию. Архип, как настоящий джентльмен, предложил ей место у себя в гнезде. Сначала он ее под покровом ночи тихонько заводил, но мы привыкшие, птички-то залетали часто к Архипу. Залетали и вылетали. Поэтому мы поняли, что птичка залетела в гнездышко. Но она оказалась более крупненькая, она задержалась. Если он готов содержать себя и семью, то вперед!», — сказала Королева в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Добавим, что Мелисса родом из Ташкента, жила в Новокузнецке. Ее мама и папа – домохозяйка и токарь. Стриптизом девушка зарабатывает до 800 тысяч рублей в месяц.

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