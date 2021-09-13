Держите ее семеро: Наташа Королева, зажигательно отплясывая на вечеринке, задрала подол платья

В минувший уикенд семья продюсера Александра Достмана закатила настоящий пир. Причина веская – их с Идой Достман сыну Якову исполнилось 13 лет, и по такому случаю они организовали бар-мицву, куда пригласили множество друзей и знакомых.

На вечеринке отметились многие селебрити, с которыми дружат Достманы. Это Валдис Пельш, Валерия, Стас и Инна Михайловы. Посетили праздник даже Алла Пугачева и Максим Галкин. В числе гостей также – певица Наташа Королева.

После застолья вечеринка продолжилась танцами, и Наташа Королева, которая обожает веселиться, пустилась в пляс. Зажигательно танцуя, она даже задрала подол платья, явив миру пышные бедра.

Напомним, Королева этим летом сильно поправилась, о чем призналась в интервью в проекте «Загугли звезду». Артистка пока не предпринимает никаких попыток похудеть, поскольку уверяет, что у нее лишнее уходит само.

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