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Вера Алентова возвращается на сцену театра спустя месяц после смерти любимого мужа

Народная артистка решилась на важный шаг в своей жизни.

Вера Алентова возвращается на сцену театра спустя месяц после смерти любимого мужа
Вера Алентова и Владимир Меньшов. Фото: Globallookpress.com

Актриса Вера Алентова, спустя месяц после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова, возвращается на сцену. Известно, что 11 и 12 августа она сыграет в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина.

Вера Алентова и Владимир Меньшов
Вера Алентова и Владимир Меньшов. Фото: Globallookpress.com

Как отмечают в пресс-службе культурного учреждения, постановка «Семейка Краузе» с Верой Алентовой будет показана 11 августа. Спустя сутки она снова появится на сцене в спектакле «Ложные признания».

Напомним, что Вера Алентова в июне оказалась в больнице вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым. Им был поставлен диагноз: коронавирус. Актрисе удалось победить болезнь, а вот ее муж, к сожалению, выкарабкаться не смог. Он умер от последствий инфекции 5 июля в одной из московских клиник, сообщает ТАСС.

Добавим, что Вера Алентова тяжело переживала смерть любимого супруга. К примеру, на его похоронах она не находила себе места и часто плакала. В тяжелый момент рядом с ней была ее дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

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Вера АлентоваВладимир МеньшовМосковский драматический театр имени ПушкинаСпектакль "Семейка Краузе"Юлия Меньшова