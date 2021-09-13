Супермодель на яхте: Наталья Водянова в черном монокини сверкнула бесконечным ногами

39-летняя звезда подиумов поделилась кадрами с отпуска, поздравляя одного из сыновей с днем рождения.

Наталья Водянова не просто топовая модель современности, но и филантроп, образцовая многодетная мама и заботливая сестра. Звезда мировых подиумов много работает и при этом соблюдает баланс между трудовой и семейной сторонами жизни. И первой поспешила поздравить своего среднего сына Виктора Портмана с днем рождения.

«Ты не любишь фотографии, но почему-то ты самый фотогеничный человек в семье. Тебе не нравятся объятия и поцелуи, но иногда мне удается получить их довольно много. Ты самый умный человек среди нас, но быть глупым — твое любимое состояние души», — рассказала о среднем сыне-имениннике звезда.

Водянова поделилась в Instagram кадрами с именинником. На одном из них модель в черном монокини позирует в объятиях наследника на яхте, красиво вытянув свои бесконечные стройные ноги.

Напомним, детей у Водяновой пятеро – трое от первого брака и два малыша-дошкольника от нынешнего мужа, миллионера Антуана Арно. Они поженились спустя 10 лет отношений в прошлом году.

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