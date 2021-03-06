«Семья!»: Водянова в мини-бикини порезвилась в море со своими детьми от разных браков

Модель поделилась пляжным кадром, показав, что для нее самое главное в жизни.

Наталья Водянова уже длительное время живет в Париже. Именно там началась ее карьера модели. Теперь она знакома со всеми именитыми модельерами. Девушка стала топ-моделью, но в последние годы на подиумах она уже появляется не так часто. Русская красавица занимается благотворительностью, сотрудничает со многими брендами, но на первом месте для нее всегда остается семья. Она выработала правило, что каждые выходные посвящает детям.

Как известно, от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у нее трое детей: 19-летний Лукас, 14-летняя Нева и 13-летний Виктор. От нынешнего избранника Антуана Арно у нее еще двое сыновей: шестилетний Максим и четырехлетний Роман. В прошлом году они смогли отдохнуть в Сен-Тропе. На днях модель решила пообщаться с поклонниками. Она рассказала интересные факты о муже, показала стильный образ, а теперь девушка поделилась редким семейным фото.

На вопрос фанатки, что для нее самое важное в жизни, Наталья дала лаконичный ответ.

«Это очень просто! Семья! Всегда была, всегда будет», — заявила модель.

В кадре она позировала в ярком мини-бикини и жилетке. Она показала стройные ноги. На доске для серфинга разместились все ее дети от двух мужей. Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что у Водяновой очень много счастья дома. также они восхитились красотой многодетной мамы.

Напомним, что с Арно модель вместе почти 10 лет, но только в прошлом году они сыграли свадьбу. Бизнесмен является французским миллиардером и сыном богатейшего человека на планете Бернарда Арно.

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