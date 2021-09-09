«Любимые оттенки осени»: Юлия Ковальчук поддержала тренд на пальто-халаты

Жена музыканта Алексея Чумакова — Юлия Ковальчук — похвасталась трендовым пальто на осень. Свежее фото модного образа артистка разместила на личной странице в Instagram.

Ковальчук показала песочное пальто-халат на прогулке возле озера. Юлия дополнила трендовое изделие верхнего гардероба узкими серыми джинсами и водолазкой слонового цвета. А на ногах певицы были белоснежные ботинки на черной «тракторной» подошве.

К слову, ранее теплое пальто с запахом выбирали телеведущая Светлана Бондарчук, певица Наталья Подольская и актриса Юлия Михалкова.

«Утро сегодня рабочее, осеннее, прохладно-дождливое, но такое приятное. Мои любимые оттенки осени: терракотовый, бежевый, молочный, шафрановый, оранжевый», — заявила Ковальчук.

«Невероятно красивая», «Какой невозможно чудесный образ», «Ой, ну просто богиня красоты передо мной», «Шикарное пальто», «Великолепный образ», «Красивое пальто», «Цвет пальто очень идет», «Осенний, но такой уютный образ», — похвалили поклонники Юлию и ее новый look.

Напомним, ранее Юлия Ковальчук приготовила вкусную закуску из самых простых ингредиентов. Артистка показала, как сделать конвертики из лаваша с томатами и мясом индейки.

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