«Сегодня содержит, а завтра – нет»: Брухунова не хочет быть финансово зависимой от Петросяна

Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в 2019 году. Влюбленных не смущала разница в возрасте в более чем 40 лет. В прошлом году молодая жена родила юмористу наследника Вагана, которого почти полгода они скрывали от общественности. А недавно семья отдыхала на Мальдивах, заплатив за отпуск 2,5 млн рублей. Татьяна с удовольствием общается с подписчиками в Instagrаm, где делится некоторыми подробностями своей жизни.

«Я продлевала лето, как могла. Пришло время возвращаться в реальность», — написала Брухунова.

Фанаты отметили, что с таким обеспеченным мужем, Татьяна может себе позволить чаще бывать на Мальдивах. Однако молодой маме такой вариант не нравится.

«Я работаю, потому что люблю то дело, которым занимаюсь. Потому что имею высшее образование. И потом, муж — это самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет. Что тогда будете делать?», — возразила Брухунова.

Напомним, Брухунова работает директором театра Петросяна. Когда-то она приехала из Тулы и смогла расположить к себе самого обеспеченного юмориста страны.

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