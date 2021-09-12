Эффектная блондинка: сын Орбакайте показал новую подругу

Дени Байсаров недавно приехал в Москву, где строит свой бизнес.

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров несколько лет учился в Лондоне по специальности «бизнес и маркетинг». Получив диплом престижного университета, он приехал в Москву. Теперь наследник Аллы Пугачевой проводит модные арт-вечеринки, занимается фотографией, а также продвигает образовательный проект о кино и музыке.

Накануне он разместил в своем Instagrаm кадры, на которых появился в компании эффектной блондинки. Она рассказала об образовательной платформе в мире искусства, кино и музыки. Оказалось, что девушку зовут Алина. Она окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, училась в США и Англии. Ей 23 года. Об этом пишет «Экспресс газета».

Напомним, младшего сына Дени Кристина Орбакайте родила от миллионера Руслана Байсарова. Также у нее есть 30-летний сын Никита Пресняков и дочь Клавдия Земцова.

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