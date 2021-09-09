«Здесь Клавочке два годика»: Орбакайте умилила записью, на которой ее дочь «играет на балалайке»

Как отметила актриса и певица, дети – это ее радость.

Певица и актриса Кристина Орбакайте в Instagram разместила забавное видео со своей единственной дочерью Клавой Земцовой. На архивных кадрах девочке всего два годика.

«Как ты на балалайке играешь? А на ноге как на балалайке играешь? Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся», — говорит на кадрах Кристина Орбакайте. При этом ее наследница использует ногу в качестве игры на балалайке.

«Здесь Клавочке два годика. Всем хорошего настроения. Архив. Мои дети – моя радость». Кристина Орбакайте

«Какая она у вам милашка», «Обожаем Клавочку», «Ваша дочка просто самое милое создание на земле. Такие кадры можно смотреть вечно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей от трех разных мужчин. Сына Никиту она родила от музыканта Владимира Преснякова. Сына Дени — от бизнесмена Руслана Байсарова. Дочь Клаву — от бизнесмена Михаила Земцова.

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