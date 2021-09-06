Стильный family look: Орбакайте облачилась с дочкой в атласные комбинезоны для выхода в свет

Певица провела время во МХАТе имени А.П. Чехова. Она решила одеться с дочкой Клавдией в одном стиле по такому случаю.

Кристина Орбакайте не скрывает, что давно живет на две страны. Она регулярно ездит в США, где у нее есть квартира и дом. Также у певицы подрастает дочка Клавдия, которая учится в Нью-Йорке. Однако в этом году артистка приехала в Москву. Она не только отпраздновала свой юбилей с родными и друзьями, но и возобновила гастроли. А ее наследница смогла провести каникулы у бабушки — Аллы Пугачевой.

1 сентября Орбакайте не отвела дочку в школу, так как занятия в американском учебном заведении начнутся только в середине сентября. Пока артистка старается развлечь Клавдию. Они устраивали проводы лета на речном трамвайчике, ездили на рыбалку, а накануне певица отправилась во МХАТ имени А.П. Чехова. Кристина облачилась в атласный приталенный комбинезон с акцентом на щиколотки и массивные ботинки. В таком же наряде предстала и ее дочка.

«Мы с Клавочкой побывали во МХАТе имени А.П. Чехова и оказались в удивительном мире „Поколение Маугли“. Спасибо за радость, добро и надежду, которые вы дарите. В сторис увидите атмосферу этого уникального спектакля», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие также заметили, что дочка растет ее копией. Стиль family look также заслужил отдельно похвалы. «Какая красивая мама», «Кристина, очень стройная», «Оделись в одном стиле, это так круто смотрится», «Какие красивые», «Клавдия очень милая девочка! Доченька — подарок маме!», «Умеете выглядеть стильно», — прокомментировали пост подписчики.

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