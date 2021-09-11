Раскрепостилась перед камерой: Рудова соблазнительно сверкнула пышным декольте во время танца

Звезда отечественных сериалов Наталья Рудова обожает тусоваться. Девушка практически каждую пятницу с подругами посещает различные заведения столицы, и некоторые из них стали любимыми у блондинки. Минувшая пятница исключением не стала – Рудова отправилась на дискотеку, где выступал Валерий Меладзе.

больше по теме Как будто под сеткой не видно: Каменских в лифе и трусиках потрясла выдающимися формами Певица устроила репетицию своего танца в сексуальном концертном наряде.

По дороге в клуб актриса как следует потренировалась перед тем, как зажечь на танцполе. Подруга запечатлела Рудову, изображающую довольно горячие танцевальные движения.

Для выхода в свет блондинка нарядилась в черное мини-платье на тоненьких лямках, подверчивающее прелести актрисы. Она часто выбирает подобные наряды, так как гордится своим декольте.

Кстати, на той же тусовке, что и Наталья Рудова, побывала другая знаменитость. Телеведущая Ксения Бородина с подругами снова посетила это заведение и отметилась на танцполе.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!