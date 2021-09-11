«Сходила по грибы со своим сыном»: Водянова показала, как выглядит ее 91-летняя бабушка после трех операций

Модель сообщила, что ее родственница уже чувствует себя лучше.

Наталья Водянова не скрывает, что для нее семья всегда стоит на первом месте. Она не раз появлялась дома в Нижнем Новгороде и даже уговаривала свою маму Ларису Викторовну переехать к ней в Париж, но женщина отказалась менять свою жизнь. Тем более, что она заботится о сестре модели Оксане, которая родилась с с тяжёлой формой аутизма и ДЦП. А вот бабушка звезды Лариса Гавриловна часто приезжала к ней во Францию.

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Однако недавно Наталья потеряла сон, так как ее родственница попала в больницу. 91-летняя бабушка победила перитонит и постоперационную пневмонию. После трех операций врачи поставили ее на ноги. 11 сентября Водянова поделилась новыми кадрами, на которых Лариса Гавриловна запечатлена в лесу. Она собрала целую корзинку грибов.

«Может показаться, что это — старая фотография моей бабунички, но счастье в том, что фото сделано сейчас и моя бабуничка уже чувствует себя лучше и даже сходила по грибы со своим сыном, моим дядей. Теперь я хочу вернуть всем, кто был с нами вашу любовь и поддержку, и если вы в комментариях напишите имена тех, кого вы любите и кому желаете здоровья, я обещаю держать их в своих мыслях и горячо за них помолиться», — высказалась Наталья.

Поклонники отметили, что родственница модели выглядит лучше. многие одарили ее комплиментами. «Какая радость», — воскликнула Ирина Безрукова. «Наталья, какая у вас прекрасная душа! Вы очень добрая!», «Какая волшебная женщина!», «Прекрасная прогулка! Бабуничке здоровья!», «Как мило, трепетно, горячо на душе, Наталья от ваших слов, отношения к миру, к жизни к людям!» — прокомментировали пост подписчики.

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