«Спасибо всем, кто молился»: Водянова показала 91-летнюю бабушку, попавшую в больницу

Модель сообщила, что ее родственница уже чувствует себя лучше.

Наталья Водянова давно живет в Париже. Она не только построила карьеру модели, но и вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. У пары подрастают дети — Максим и Роман. Также наследники звезды от первого брака живут с ними: Леукас, Нева и Виктор. В этом году Водянова несколько раз приезжала на родину и виделась со своей бабушкой Ларисой Гавриловной. Она даже устраивала ей день спа в фешенебельном отеле.

А теперь стало известно, что родственница Водяновой попала в больницу. 91-летняя бабушка обычно не жаловалась на здоровье. Однако во время прогулок порой модель делилась снимками, на которых Лариса Гавриловна была в инвалидном кресле. Что произошло с пожилой родственницей модель осталось неизвестно. Не исключено, что она переболела коронавирусом. Но Наталья поделилась снимком бабушки, сделанным в больнице. Она дала понять, что пациентка пошла на поправку.

«Спасибо всем, кто молился вместе с нами», — написала селебрити.

К слову, на что-то Лариса Гавриловна на фото улыбается. Она даже смогла сесть на кровать. Поклонники одарили ее словами поддержки. Многие отметили, что переживают за бабушку звезды. К слову, ранее Водянова не раз привозила ее к себе в Париж. Она ласково называет ее «бабунечка», а также хвасталась, что именно благодаря ей не стала трогать свои брови в юности, а теперь они одна из ее фирменных черт во внешности.

Смотрите также: