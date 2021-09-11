«Впервые в жизни»: Дмитрий Киселев пропустит «Вести недели» из-за госпитализации

Телеведущий Дмитрий Киселев не проведет ближайшую воскресную передачу «Вести недели» из-за коронавируса. Знаменитость все еще остается в больнице.

Напомним, в минувший вторник Киселев был госпитализирован с высокой температурой. У журналиста определили CoViD-19. Поэтому впервые в жизни он пропустит авторскую программу.

«Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице. При этом иду на поправку, температура 36,4 — такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей», — рассказал Киселев «РИА Новостям».

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Телеведущий также добавил, что был привит. Киселев уверен: прививка помогла избежать ему длительного нахождения в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, ранее певица Макsим рассказала о том, как пришла в себя после комы. Боровшаяся с CoViD-19 артистка очнулась и попросила бургер и газировку.

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