Протестным злом окрестил гуманитариев журналист Киселев

Главную движущую силу протестов телеведущий Дмитрий Киселев видит в избытке студентов-гуманитариев. Об этом специалист во всеуслышание заявил в очередном выпуске передачи «Вести недели». Один из сюжетов был посвящен большому количеству «бесполезного» образования – так, некоторые вузы были названы «шарашками», а студенты гуманитарных направлений в них – бесперспективными.

Киселев уверен – в учебных учреждениях гуманитариев нагружают знаниями недостаточно, если у них есть возможность участвовать в протестных акциях. Некоторые, по его уверениям, и вовсе попадают на учебу с помощью взяток, а значит, априори не могут мыслить здраво.

Киселев подчеркнул – сейчас гуманитариев стало слишком много, хотя страна больше нуждается в специалистах технических специальностей. Гуманитарии же страдают от «сверхамбиций», которые выливаются в недовольство страной – « ко мне несправедливы, а значит, и общество несправедливо», — резюмирует Киселев.