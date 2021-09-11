Певица МакSим выпустила первую песню на цифровых площадках после выхода из комы

Композицию «Заведи» она впервые исполнила, когда ей было всего 12 лет.

Певица МакSим выпустила первую песню на цифровых площадках после своего выздоровления. Композиция называется «Заведи». Интересно, что впервые она исполнила ее еще в двенадцатилетнем возрасте. Об этом сообщается на странице официальной фан-группы артистки «ВКонтакте».

Там же фанаты привели насколько строчек из песни. «Разбуди мою страсть, заведи мою плоть. Забери мою власть — мне уже не помочь», — поется, в частности, в композиции.

Отметим, что впервые данный трек МакSим исполнила в 2013 году на концерте в Сокольниках.

Напомним, что первая студийная запись данной песни была сделана в 2002 году, но не получила широкой известности. Позже песня вошла в сборник «Русская десятка», выпущенный группой «Тату».

Певица МакSим на протяжении полутора месяцев балансировала на грани жизни и смерти. Она подхватила тяжелую форму пневмонии. Вся страна следила за ее состоянием. К счастью, певице удалось поправиться. Сейчас она продолжает восстановление дома.

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