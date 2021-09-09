«Остались шрамы после пластики»: Данко озвучил свою версию нахождения МакSим в больнице

Музыкант Данко объяснил, почему певица МакSим давала интервью телеведущему Ивану Урганту по телефону в рамках его шоу. Как думает исполнитель, певица просто сегодня боится показать свое лицо после пластической операции.

«Может быть, потому что у нее остались шрамы после пластики? Я могу ошибаться, но это мои рассуждения вслух». Данко

Как отметил Данко, он прекрасно знает, что такое тяжелейшая реабилитация. В свое время он сам перенес шестичасовую операцию. После три дня не мог самостоятельно ходить в туалет. По его мнению, на каблуках после такой болезни, как у МакSим точно не походишь. Он заметил, что с таким же успехом можно сказать, что человек потерял руку, а потом она у него отросла снова. Такого в жизни, как он считает, просто не бывает, сообщает «Собеседник».

Напомним, что певица МакSим полтора месяца боролась за свою жизнь. Она подхватила тяжелую форму пневмонии. Сейчас звезда дома, где восстанавливается в окружении близких людей.

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