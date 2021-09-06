Больше не забыть это лето: что принесло славу МакSим, почему ей не везло в любви и как певица пережила второе рождение

Певица МакSим, она же Марина Абросимова (ее еще называют Максимовой, по девичьей фамилии матери) в этом году чуть не погибла.

Певица МакSим очень сильно напугала своих родных, друзей, поклонников. Звезда почти два месяца находилась в коме, балансируя между жизнь и смертью, но смогла выкарабкаться. Виной всему — коронавирус.

Но в конце лета звезду выписали, и в первых числах осени она уже смогла дать первое интервью. Что рассказала артистка, читайте в нашем материале. Также мы вспомнили основные вехи биографии и песни, которые прославили артистку в первое десятилетие ХХI века.

МакSим: детство, родители, начало карьеры

Певица МакSим родилась 10 июня 1983 года под именем Марина Абросимова в простой казанской семье. Ее папа Сергей Орефьевич Абросимов был автомехаником, мама Светлана Викторовна Максимова — воспитательницей детского сада.

Музыкой будущая поп-звезда начала заниматься в раннем детстве. Она училась в музыкальной школе игре на фортепиано, занималась вокалом, а также ходила на карате – вслед за старшим братом Максимом. В единоборстве она даже достигла больших успехов, получив красный пояс. После школы будущая звезда сцены поступает в Казанский государственный технический университет на факультет по связям с общественностью, и оканчивает его заочно.

Стать певицей Марина Максимова решила, еще учась в школе. Она стала писать стихи и музыку, начала участвовать в творческих конкурсах «Ожерелье Нефертити» и Teenstar, после чего ее заметили музыканты местной группы Pro-Z, с которой девушка записала несколько первых песен. Композиции «Прохожий», «Чужой» и «Заведи» стали очень популярны в Татарстане и активно ротировались на местном радио.

Кстати, в те времена в творчестве артистки произошел казус. Марина выпускает песню «Заведи», она попадает в сборник «Русская десятка», но за авторством группы «Тату». Позже МакSим объяснила, что это ошибка пиратской звукозаписывающей компании. «На самом деле, эта песня была рождена еще задолго до появления этой группы на нашей эстраде», — подчеркнула звезда.

Пришедший успех вылился в сотрудничество с другими казанскими коллективами, певица пишет еще несколько композиций, которые быстро завоевывают сердца слушателей, и решает на волне популярности завоевывать Москву. Но столица страны принимает ее с распростертыми объятиями – ей пришлось ночевать на Казанском вокзале, выступать в переходах и параллельно готовить материал для первого альбома.

МакSим приглашают выступать на концертах по стране, и ее имя появляется на афишах по соседству с такими звездами нулевых, как «Дискотека Авария», «Звери», Нi-Fi. Она обретает популярность в регионах, и осознает это, когда на масштабном музыкальном фестивале в Санкт-Петербурге пятнадцатитысячная толпа подпевает ей «Трудный возраст». Вооружившись видеозаписью с этого знакового мероприятия, артистка начинает штурмовать продюсерские центры и студии звукозаписи.

МакSим: пик популярности

На студии Gala Records, куда МакSим принесла видеозапись, а также свои другие композиции, талант певицы оценили. Она заключает контракт и начинает трудиться над первым альбомом под названием «Трудный возраст», который выпускает в 2006 году. В него вошло 13 композиций, среди которых самыми знаковыми становятся «Сантиметры дыхания», «Сон», «Ветром стать», «Знаешь ли ты».

Дебютный студийник разошелся тиражом более 2 млн экземпляров и стал пятикратно платиновым, бриллиантовым и золотым, принеся бешеную популярность МакSим. Артистка записывает с рэпером Бастой дуэтом песню «Наше лето» и отправляется в большой гастрольный тур по стране, продолжая творить.

Второй альбом «Мой рай» МакSим выпускает в 2007 году. Фанаты принимают его не менее тепло – в первую неделю после релиза было продано более полумиллиона пластинок, он получает статус бриллиантового.

«В новом альбоме я пою только про себя. То есть он автобиографичный. В нем собраны все мои эмоции — от панического веселья до слезной грусти — за последние два года жизни», — рассказывала Марина.

Самыми популярными песнями МакSим из второго альбома стали «Мой рай», «Научусь летать», «Лучшая ночь», «Чужой». Звезда отправилась в гастрольный тур, провела автограф-сессию.

Третий альбом увидел свет в конце 2009 года. Сборник «Одиночка» через два месяца возглавил российский чарт, и в том же году ее дебютный альбом, «Трудный возраст», признается одним из главных релизов десятилетия.

Всего за карьеру Марина Абросимова выпустила шесть альбомов. У звезды почти сотня различных музыкальных наград, включая такие знаковые достижения, как 6 премий телеканала Муз-ТВ (в том числе «Лучшая исполнительница» 2008 и 2009 гг.), 3 премии MTV и 4 награды «Золотой Граммофон» Русского Радио.

МакSим: другие проекты

Параллельно с музыкальной карьерой МакSим развивается и в других проектах. Она озвучивает в 2007 году главную героиню, принцессу Жизель в фильме «Зачарованная». Сотрудничество с Disney продолжилось в 2009 году — 11 сентября были завершены съемки клипа на песню «Дорога», ставшую саундтреком к сказке «Книга мастеров».

В 2015 году МакSим основала в Москве школу искусств, где юных талантов обучали самым разным творческим навыкам: сценической речи, вокалу, актерству, хореографии, музыке и сольфеджио. Певица признавалась, что давно мечтала это сделать. Правда, просуществовало заведение не так долго, как ей хотелось – в 2017 году артистка ее закрыла из-за проблем в собственной жизни.

В декабре 2016 года певица МакSим выпускает в свет автобиографию «Это же я…». В ней охвачен период с рождения певицы до современности.

Кроме того, песня МакSим «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном болельщиков московского «Спартака» — так решили фанаты. Строчку «Я так привыкла жить одним тобой» они ассоциируют со своей любовью к клубу. Слова «Шла босиком, не жалея ног» — с постоянными выездами болельщиков на выездные встречи. «Для исполнения толпой песня ложится идеально», — объяснил футбольный журналист Антон Дорофеев.

МакSим: шрам, псевдоним, тату

Марина Абросимова взяла псевдоним МакSим на самом старте своей музыкальной карьеры. Она много времени проводила в компании своего старшего брата Максима, и девушку так стали и называть, его именем.

Будущая знаменитость родилась с шестью пальцами на левой руке. Мама Марины очень испугалась этого, но врачи объяснили, что ничего страшного в этой особенности нет. Напоминанием по полидактилии стал шрам после операции.

«Я получила музыкальное образование в родной Казани. Причем в свое время сделала это назло всем. Я родилась с некоторыми особенностями, с шестым пальцем», — откровенничала звезда в программе «Судьба человека».

Есть у МакSим и еще один шрам – на переносице. Он стал для нее своего рода «визиткой» — она прославилась уже будучи с ним. И в проекте «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro артистка рассказывала, откуда у нее шрам на лице: «Все банально — я просто ударилась об стол».

Не обошла МакSим стороной и мода на татуировки. Первую девушка сделала еще в подростковом возрасте. Ей было почти 13 лет, когда она по примеру брата наколола себе на руке узор с разными точками и линиями. Повзрослев, артистка исправила ее – теперь ее руку украшает пантера с инициалами М.М.

На запястье исполнительницы тоже татуировка. Это надпись на латыни, которая в переводе на русский звучит как «волк может сменить шерсть, но не свою натуру». Сама артистка не объяснила ее значение в своей жизни.

МакSим за время карьеры неоднократно меняла имидж. Сейчас цвет ее волос рыжий, но она успела побывать и блондинкой, и брюнеткой, и ярко-красной. Кроме того, в юности красотка носила дреды.

МакSим: личная жизнь

Первые серьезные отношения певицы случились еще в родной Казани. Парень, который стал первой любовью красотки и благодаря которому родился на свет хит «Трудный возраст», — это Андрей Шульц. Он был старше на 10 лет, переехал из Москвы в столицу Татарстана, хотел тихой семейной жизни и даже сделал Марине предложение. Но девушку это не прельщало, и она уехала в Москву одна.

После того, как карьера звезды пошла в гору, она закрутила роман со звукорежиссером своего коллектива Алексеем Луговцовым. Мужчина покорил ее наличием собственного мнения и смелостью, с которой он смел ей перечить.

«Я влюбилась, в его какую-то чистую силу, внутреннюю силу, непоколебимость абсолютную, в его какую-то внутреннюю свободу. Меня поразило то, что он не боится чего-то потерять. Меня вообще впечатляют люди, которые не с моей планеты», — вспоминала в 2020 году МакSим у Бориса Корчевникова.

Их отношения в 2008 году переросли в брак – сначала они поженились на Бали, затем обвенчались в Москве. Вскоре у них родилась дочка Саша, но союз продлился недолго – в 2011 году певица развелась Луговцовым. Хотя Марина была уверена, что будет сохранять семью до конца своих дней. Причина оказалась банальна – мужчина не стремился расти и достигать новых высот, а стал практически домохозяином.

«Он мне сказал, он все равно не допрыгнет до моего уровня и лучше будет дома с ребенком, а ты будешь гастролировать», — рассказывала артистка.

Но одним неравенством положения дело не ограничилось. «Это был материнский инстинкт», — так объяснила Марина. Дело в том, что мужчина начал употреблять запрещенные вещества, угрожал ей суицидом, мог взять годовалого ребенка кататься на мотоцикле.

После развода Марина недолго была одинока. У нее случился яркий, но непродолжительный роман с музыкантом из группы Animal Jazz Александром Красовицким. Мужчина даже сделал возлюбленной предложение, только до ЗАГСа почему-то дело не дошло – вместо свадьбы случился разрыв.

В 2014 году Марина встретила бизнесмена Антона Петрова. От него артистка родила вторую дочку, Машу, в том же году. И по сей день считает, что он стал самым лучшим папой, примером настоящего мужчины для ее дочек. «Я всегда буду его поддерживать, буду на его стороне, и буду защищать при любых обстоятельствах, даже если надо будет притвориться дурочкой», — уверяет певица.

С Петровым не сложилось, потому что он начал ей изменять, еще когда она была беременна. Через год он ушел к Елизавете Брыксиной, гимнастке, дочери российского предпринимателя, управленца, государственного и политического деятеля.

Позже первый муж артистки Алексей Луговцов вдруг появляется в ее новом клипе «Дура» в 2018 году. Зачем она тогда его привлекла к съемкам, она объяснила: «Мне нужно было отвлечь внимание от моей личной жизни. И я решила таким образом ракурс чуть-чуть переместить и создать иллюзию отношений, чтобы не попасть в объективы папарацци», — рассказала артистка. Она хотела пустить прессу по ложному следу – якобы, они воссоединились. А тем временем Марина строила любовь с неким Олегом, о котором предпочитает умалчивать по сей день.

«Нам как раз не нужны сплетни и домыслы, чтобы нас где-то поймали папарацци. Я не могу назвать его имя, это его желание», — оправдывалась звезда. – «Вот он как-то взял меня в охапку, как маленького ребенка, и все время повторял: «Я всегда буду рядом, я всегда буду здесь». И даже в очень сложные моменты, в радостные, — и в горе, и в радости — он оказывался рядом».

У Марины Абросимовой две дочки, разница в возрасте между которыми составляет 5 лет. Но старшая Саша, по словам МакSим, относится к младшей очень чутко и заботливо: «У них до сих пор такие отношения, что она такая старшая сестра – вторая мама».

МакSим: авария, проблемы с алкоголем, уход со сцены

Расставание с Антоном Петровым сказалось на Марине не лучшим образом – стресс привел к тому, что артистка сильно похудела и долгое время не могла восстановиться. Весной 2019 года МакSим попадает в аварию по дороге в аэропорт. После катастрофы она пролежала в больнице два месяца за границей, затем в России. Ей долго нельзя было ни шевелиться, ни вставать. Переломов не было, но были очень серьезные повреждения и сотрясение головного мозга. За период реабилитации артистка поправилась на 15 кг.

«Были осложнения на сосуды головного мозга. С этими болями я просто не могла выходить на сцену», — рассказывала Марина. Она была вынуждена отменить все концерты и начала восстанавливаться.

В 2020 году МакSим забеременела в третий раз. Но выносить ребенка артистка не смогла – у нее случился выкидыш, и это ее «убило», причем надолго – Марина стала злоупотреблять алкоголем. Ее неоднократно замечали на концертах подшофе, что, естественно, сказывалось на репутации звезды – имя МакSим стали «полоскать» в желтой прессе, и это усугубляло ситуацию.

Возлюбленный принял решение поместить артистку в рехаб. Она осталась в клинике практически без связи, много занималась физической активностью и работой с психологом. И осенью того же года объявила о возвращении на сцену.

МакSим: коронавирус, кома, борьба за жизнь

2021 год преподнес певице МакSим очередное испытание – она заболела коронавирусом. В середине июня ее госпитализирую с 40%-ным поражением легких после концерта в Казани. Позже выяснится, что певица вышла на сцену с температурой, и пение усугубило ситуацию в легких.

19 июня Марину перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому, так как организм звезды не справляется – слишком сильно повреждены ее легкие из-за пневмонии. Ее сначала подключили к искусственной вентиляции легких, но после нескольких суток безуспешно попыток восстановления дыхания потребовалась более тяжелая артиллерия – прибор ЭКМО.

«В сосуды кислород не поступал, потому что в сосудах – тромбы. А без кислорода человек жить не может. Аппарат для спасения в такой ситуации называется ЭКМО. Это был последний шанс МакSим», — комментировала Елена Малышева развития событий певицы в своей программе «Жить здорово!».

Новостей из 52-й московской больницы, где лежала звезда, ждали с замиранием сердца миллионы поклонников, коллеги, друзья и родные. Казалось, что МакSим не выкарабкается, но врачи сделали невозможное – они смогли вылечить артистку, и в августе она была выписана на дальнейшее восстановление.

МакSим сейчас, рост и вес

Марина Абросимова спустя неделю после выхода из комы 13 августа была выписана из больницы. Она отправилась долечиваться домой, родные стены, как известно, способствуют быстрому восстановлению. Тогда менеджер звезды Маргарита Соколова объяснила причину столь скорого развития событий: «Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать».

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На крыльце больницы звезда появилась похудевшей, ослабленной, еда могла идти – ее придерживал за руку лечащий врач, реаниматолог Денис Павлов. Поклонники всерьез переживали за самочувствие любимицы и всячески поддерживали. Радовались за артистку и коллеги по сцене – Кирилл Туриченко, Вера Брежнева, Ксения Бородина написали слова поддержки в адрес знаменитости.

В День Знаний МакSим отвела шестилетнюю младшую дочку Машу на линейку – девочка пошла в первый класс элитной московской школы номер 1287. Похудевшая певица сама выглядела как школьница – белый верх, черный низ.

А через пару дней после праздника Марина обрадовала телезрителей, дав первое поле комы интервью. Она по телефону пообщалась с Иваном Ургантом в вечернем шоу на Первом канале, где бодрым и веселым голосов шутила, вспоминала о первом желании на реанимационной койке, а также заверила:

«На мне заживает как на собаке, и хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал, наверное, благодаря вашим переживаниям я сейчас стою своими собственными ногами, в здравом уме в рассудке и в памяти», — рассказала МакSим. Однако, по прогнозам врачей, певица долго еще не сможет петь — слишком серьезные изменения произошли в легких.

Правда, за время в коме Марина Абросимова сильно похудела. Весит МакSим сейчас чуть больше 30 килограммов и из-за этого едва может передвигаться самостоятельно. Ее рост составляет 160 см.

Доходы МакSим

Марина Абросимова трижды вошла в рейтинг журнала Forbes «Главные российские знаменитости» — в 2007, 2008 и 2009 годах. В первый год она заняла 17-ю строчку с доходом в полтора миллиона долларов, во второй – 12-ю и суммой повнушительнее – уже почти в три раза – 3, 59 млн долларов. В 2009 году доходы МакSим составили 1,2 млн долларов, что позволило ей встать на 17 строку в рейтинге. Сколько зарабатывает сейчас певица МакSим, она старается не афишировать.

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