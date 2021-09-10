Когда очень хочешь быть секси: Бузова, задирая шортики, оконфузилась с этикеткой от трусов

Певица и телеведущая Ольга Бузова готовится дать в «Крокусе» большой концерт. Звезда серьезно готовится к этому: она набрала себе шоу-балет, кастинг на который проводила лично, а теперь осваивает новую для себя дисциплину – танцы на шесте.

В этом виде эротического танца важна грациозность, страсть и манкость, которые и попыталась продемонстрировать у себя Ольга Бузова. Певица уже после тренировки сняла на видео, чему успела научиться.

Из главных умений – это поглаживания себя по шее и бедрам, прогибы и вращения тазом. А вот игриво задирать шортики красотка пока не научилась. При попытке это сделать эффектно этикетка от белья предательски выпала, и весь шарм и интрига пропали. Но в следующий раз девушка уже не допустила такого конфуза.

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