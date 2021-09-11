Страсть в полумраке: Ольга Бузова покрутила сочными «булочками» в стрингах перед окном

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова активно готовится к своему масштабному шоу в «Крокусе», которое пройдет в октябре, и трудится едва ли не круглыми сутками. Она уже представила новый альбом, песни из которого быстро завоевали любовь слушателей. Но кроме музыкальной нужна еще визуальная часть на сцене, и Бузова, конечно, про нее не забыла.

больше по теме Когда забыла про лифчик: Ольга Бузова в тоненькой маечке сверкнула напрягшейся грудью Певица и телеведущая не постеснялась снять себя на видео в столь интимном виде.

Певица собрала свой шоу-балет, а теперь работает над собственной хореографией. Причем, красотка решила удивить публику по-настоящему, и ради этого отправилась заниматься танцами на шесте. Свои успехи девушка иногда демонстрирует в соцсети, а сейчас решила обойтись без шеста, сверкнув «пятой точкой» для эффектного кадра.

В stories Бузова поделилась пикантным кадром, на котором предстает полуобнаженной перед панорамными окнами. Красотка в стрингах игриво крутит сочными «булочками», демонстрируя в полумраке настоящую страсть.

Стоит признать, что новое увлечение танцами некоторые поклонники расценили как намерение Бузовой предстать в образе стриптизерши. Сама певица уклоняется от подробностей, но подчеркивает, что открывает в себе женственность и сексуальность.

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