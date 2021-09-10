«В ноги бросаюсь, отбросив гордость!»: бывшая жена Романа Малькова выступила с заявлением

Как отметила Светлана Малькова, она считает, что строитель уже давно живет в параллельной реальности.

Бывшая жена строителя Романа Малькова, Светлана, в сторис Instagram выступила с заявлением, которое адресовано ее экс-супругу.

«Роман Макеев! Яви миру документ. В ноги бросаюсь, отбросив гордость! Подкинь закладку с адресом или хештег счета хотя бы. Сама найду. Кому (может законной жене) и сколько ты выплатил алиментов?» Светлана Малькова

Как отметила Светлана Малькова, у нее есть опасения, что ее бывший муж живет в параллельной реальности. «Не зря судья попросила тебя предоставить справку от психиатра», — заявила Светлана Малькова.

Ранее Светлана Малькова признавалась, что не получила от мужа с февраля ни копейки по алиментам на их общих четверых детей. В последнее время художница стала частой гостьей на различных ток-шоу на телевидении. При этом ее бывший муж уверяет, что никаких долгов перед бывшей женой и детьми у него нет.

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