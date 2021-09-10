«Я ничего плохого им не сделала»: Малькова пожаловалась на родителей мужа Макеевой

Накануне Роман Мальков и его бывшая супруга Светлана приняли участие в седьмом заседании суда. Муж Анастасии Макеевой утверждает, что алименты троим детям он переводил. В качестве доказательств бизнесмен передал соответствующие документы. Светлана же продолжает утверждать, что деньги она не получает. В своем микроблоге многодетная мама провела сессию вопросов и ответов и опубликовала некоторые из них. Так, она отметила, что не понимает поведение родителей бывшего мужа.

«Это не обида, это непонимание поведения взрослых людей. Я ничего плохого им не сделала, ничего у них не брала, организовывала им поездки. Благодарность получила на всю страну!», — написала Малькова.

Добавим, в суде Роман Мальков озвучил свои требования. Строитель хочет видеть детей в России. Светлана же отмечает что в Словении у них уже устроен быт и начался учебный год.

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