«Дважды не явился в суд»: Малькова планирует начать сбор средств на лечение Романа Макеева

Бывшая жена строителя Романа Малькова — Светлана — в Instagram заявила, что у ее экс-мужа навязчивая идея, чтобы она с детьми уехала жить в Обнинск, где, как она заметила, уже успела побывать актриса Анастасия Макеева.

«Уважаемые друзья! Не пора ли нам начать сбор средств на лечение Романа Макеева или Анастаса Малькова?! Мои адвокаты были на судах вчера. Представили позицию. Заявили доводы. И, кстати, вот что принесли. Роман Мальков дважды не явился в суд. Его требования по определению места жительства Андрея оставлены судом без рассмотрения». Светлана Малькова

Как отметила Светлана Малькова, ее бывший муж по первому суду должен представить психиатрическое освидетельствование. Она попросила экс-мужа перестать прикидываться безумным. Это, как она заметила, ему все равно не поможет. Она попросила предоставить платежку, в которой бы была указана сумма алиментов.

Напомним, что, как уверяет Светлана Малькова, бывший муж не перевел ей на детей ни копейки. У Романа Малькова на этот счет другое мнение.

Смотрите также: