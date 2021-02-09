Как выглядят могилы Есенина, Талькова и других знаменитостей, ради которых поклонники готовы были умереть

Teleprogramma.pro побывала на Ваганьковском кладбище и собрала истории о любви и смерти Сергея Есенина, Игоря Талькова, Олега Даля и Юрия Богатырева.

Недавно в прокат вышел новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», уже удостоившийся высоких похвал зрителей и кинокритиков. Эта картина посвящена главным темам многих произведений художников всех мастей – любви и смерти. И действительно, эти два явления человеческой жизни – неразделимы и часто идут рука об руку.

За пронзительными историями о большой страсти мы отправились на… Ваганьковское кладбище. Многие памятники хранят легенды о выдающихся людях, похороненных здесь: Владимире Высоцком, Игоре Талькове, Андрее Миронове, Булате Окуджаве, Римме Казакововой, Петре Фоменко… И конечно, об их любви, которая оказалась сильнее смерти.

Как Галина Бениславская покончила с собой ради Сергея Есенина

Одно из самых знаменитых мест Ваганьковского кладбища – это памятник поэту Сергею Есенину. Монумент, созданный из каррарского мрамора известным скульптором Анатолием Бичуковым, возведен на высокий пьедестал.

Он изображает поэта, который скрестил руки на груди и словно улыбается всем приходящим к его последнему пристанищу. Возле могилы — несколько букетов цветов, укрытых пушистым снегом. Чуть поодаль можно увидеть скромный черный крест – это могила журналистки Галины Бениславской – поклонницы, помощницы и друга Сергея Есенина. Она застрелилась ровно через год после ухода классика, поскольку так и не смогла смириться с жизнью без него.

Композиция, состоящая из двух памятников, словно передает характер взаимоотношений поэта и его верной почитательницы. Один памятник – яркий и монументальный, каким и был сам Есенин, а другой — неприметный, словно прячущийся в тени. Так и Галина Бениславская также находилась в тени фееричного гения Есенина, но неизменно рядом…

Впервые Галя увидела поэта в 1920 году в Зале Большой консерватории. Впечатлительную и вдумчивую Бениславскую просто поразили талант, темперамент и энергетика Сергея Есенина.

Потом она стала встречать его в московском поэтическом кафе «Стойло Пегаса», а через пару месяцев они познакомились лично. Знакомые Бениславской говорили, что рядом с ним она преображается, буквально светится изнутри. Они много времени проводили вместе, но Есенин относился к Гале, скорее, как друг. Женитьба Есенина на знаменитой танцовщице Айседоре Дункан и его последующий отъезд в Америку стали большим ударом для Бениславской.

Психическое здоровье Гали сильно пошатнулось, и она проходила курс лечения в санатории, в Покровском-Стрешневе. А затем, чтобы начать новую жизнь, Галина устроилась на работу в редакцию газеты «Беднота». Там ее заприметил один из сотрудников коллектива Сергей Покровский, Галина даже пробовала с ним встречаться. Но это был всего лишь самообман. Погасить свои настоящие чувства она так и не смогла. А книгу Есенина «Пугачев» с дарственной надписью «Галине, виновнице некоторых глав «Пугачева» хранила всю жизнь.

В 1923 году Сергей Есенин снова вернулся в Россию. Поскольку жить ему было негде, он поселился в доме у Галины Бениславской. А она и была рада служить кумиру и опять решала все вопросы с издательствами, искала Есенина по кабакам, вытаскивала его из цепких объятий друзей, любивших выпить за счет поэта.

Потом Сергею вздумалось жениться на внучке Льва Толстого Софье, что снова ввергло Галину в отчаяние. Она пробовала забыть Есенина, хотела ответить на ухаживания сына Льва Троцкого, который в тот период был влюблен в Галину. Но все оказалось безуспешно. И во второй раз Галина Бениславская оказалась в психиатрической клинике, где пролечилась некоторое время.

Есенин хотел встретиться с Галиной до своего рокового отъезда в Санкт-Петербург, но она ему отказала… И впоследствии сильно пожалела об этом. 28 декабря 1925 года, по официальным данным, Сергей Есенин покончил жизнь самоубийством в номере питерской гостиницы «Англетер». Хотя существует версия, что уход Есенина не был случайным.

Вскоре после гибели поэта Галина завершила все бумажные дела, связанные с сохранением его памяти, издала книгу воспоминаний. А ровно через год совершила самоубийство на Ваганьковском кладбище, где он захоронен. Впоследствии очевидцы того периода найдут записку: «В этой могиле для меня самое дорогое…»

Вот так трагическим образом и исполнилась мечта Галины Бениславской – оказаться рядом с человеком, которого она любила всю жизнь. Пусть и в другом мире, где срок настоящей любви – вечность!

Женщина, которая всю жизнь любит Игоря Талькова и посвящает ему стихи

Судьбу Галины повторили две школьницы, которым все-таки удалось свести счеты с жизнью прямо на могиле певца Игоря Талькова.

А вот одну из поклонниц Игоря, которая любила его не меньше, чем Бениславская – Есенина, удалось спасти. Убийство музыканта на концерте в Санкт-Петербурге в 1991 году стало большим эмоциональным потрясением для девушки. И она решила похоронить себя рядом с ним. Вырыла яму и уже приготовилась, что ее засыплет землей. Но, к счастью, несчастную влюбленную спасли.

Глядя на захоронение рок-музыканта, возникает ощущение, что интерес к нему не ослабевает и после смерти. Оно представляет собой крест со старославянскими надписями и со строчкой из песни: «И поверженный в бою, я воскресну и спою». А позади можно увидеть портрет самого артиста, рядом с которым стоят вазы с цветами. Там постоянно появляются живые цветы, хотя сейчас их укрыла снежная пелена.

Одна из легенд гласит, что к могиле Игоря Талькова приходят не только поклонницы, но и женщины, которые просят у рок-музыканта избавить их мужей от разных форм зависимости. Некоторые молятся за освобождение несправедливо осужденных мужей из тюрьмы. Говорят, что молитва на могиле Игоря Талькова действительно помогала мужчинам избежать сурового наказания.

Но почитательниц таланта музыканта, наверное, больше. Сейчас возле могилы музыканта можно увидеть два листка в рамке, на которых написаны стихи, посвященные Игорю Талькову. Одно из таких стихотворений авторства некой Елены датировано 2019 годом. Кто она? Быть может, женщина, которая так и осталась верна своему огненному чувству, которое не принесло ей ничего, кроме написанных стихов. Но и это уже большое счастье…

Вечная любовь Елизаветы Даль к ее «нездешнему» мужу Олегу Далю

На Ваганьковском кладбище есть немало захоронений, где муж и жена похоронены рядом друг с другом. Например, драматург Григорий Горин и его супруга Любовь, Георгий Вицин и его вторая половина Тамара.

Знаменитый советский актер Олег Даль и его жена Елизавета тоже упокоены рядом. Они познакомились в 1969 году, когда за плечами у обоих уже имелся опыт отношений, на съемках фильма «Король Лир» Григория Козинцева в Нарве. Лиза работала в монтажной мастерской «Ленфильма». Уже тогда, увидев Елизавету, Даль сказал, что она непременно станет его женщиной.

К тому времени Олег Даль уже успел жениться на актрисе Нине Дорошиной, всю жизнь любившей его тезку Олега Ефремова, и еще несколько лет прожил с Татьяной Лавровой. После чего дал себе обещание никогда не связывать себя узами брака. Но у любого правила есть исключения…

Когда Елизавета познакомилась с Далем, ей было 32 года. К этому периоду она успела побывать замужем за режиссером Леонидом Квихинидзе, известном по фильмам «Крах инженера Гарина», «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания». И после неудачного брака с Леонидом Елизавета также решила больше не заводить серьезных отношений. И это несмотря на то что за ней ухаживало немало талантливых мужчин, например, писатель Сергей Довлатов.

Однажды и Даль, и Довлатов пришли в гости к Елизавете. Поскольку оба были отчаянно влюблены в девушку, никто не хотел покидать квартиру первым. Они устроили своего рода соревнование, кто кого пересидит.

И тогда Лиза незаметно шепнула Олегу, чтобы они с Довлатовым ушли вместе, но при этом он должен был вернуться обратно. Даль, как ребенок, считал, что так поступать нечестно, но все-таки принял условия игры. После той ночи, буквально в пять часов утра, актер отправился просить руки Елизаветы у ее мамы.

А потом они прожили вместе десять счастливых и одновременно трудных лет. Даль не разрешал своей жене работать, считая, что она принесет гораздо больше пользы, ухаживая за ним и встречая горячими ужинами после изматывающих съемок и долгих гастролей.

С актером как с человеком, рефлексирующим и погруженным в себя, действительно было нелегко. К тому же время от времени он увлекался алкоголем, был импульсивен. Отказывался от роли, не пришедшихся ему по душе, мог запросто уйти со съемочной площадки, если ему не нравились условия работы или же сорвать спектакль.

Знакомые спрашивали Елизавету, как ей живется с Олегом Далем. Она же называла мужа «человеком без кожи» и считала его настоящим подарком Судьбы. Еще с первых встреч он поразил ее своей нездешностью, таким она его и видела всегда.

Жизнь Олега Даля оборвалась 3 марта 1981 года. В последние дни судьба не баловала его своими подарками. Цензура запретила фильм «Отпуск в сентябре», который артист считал одной из своих лучших работ в кино. Накануне финальных проб в картину «Незваный друг» Алексея Марягина у него произошел конфликт с руководством «Мосфильма», который актер очень тяжело переживал. Причиной раннего ухода Олега Даля стал сердечный приступ.

Больше Елизавета замуж не выходила. Жила воспоминаниями о своем любимом «нездешнем муже», понимая, что больше не найдет мужчину, равного Далю по масштабу личности. Последние годы много болела: астмой, ишемией, имела проблемы с сердцем. Покинула этот мир в 2003 года, в возрасте 65 лет. Теперь они рядом. Всегда!

Юрий Богатырев: вечный ребенок и его любовь к людям

На этом можно было бы закончить истории о любви и смерти. Но когда я бродила среди дорожек Ваганьковского кладбища, в голове неожиданно мелькнула мысль: «Нужно обязательно посетить актера Юрия Богатырева». Стала искать информацию в телефоне, на каком же участке он похоронен. Обнаружила, что на 24-м. Сделала еще несколько шагов, обернулась назад и увидела перед собой тот самый 24-й участок.

А пройдя еще несколько метров, обнаружила Юрия Богатырева. Просто мистика какая-то! Кажется, что актер, известный по роли Егора Шилова в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» словно сам попросил о том, чтобы его вспомнили. Ну, как не выполнить такую просьбу.

Кстати, Михалков называл его своим талисманом и снял еще в ряде фильмов, например, «Несколько дней из жизни Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Помимо работы в кино и театре, артист увлекался живописью, нередко рисовал шаржи на коллег по цеху. И 6 февраля 1989 года должна была состояться его персональная выставка. Но артист не дожил до нее несколько дней, покинув мир 2 февраля того же года. Символично, что я пришла к захоронению 5 февраля – за день до предполагаемой выставки, только спустя еще тридцать с лишним лет.

Памятник Юрию Богатыреву из красного гранита представляет собой горизонтальную стелу с изображенным крестом посередине. С правой стороны выгравирован портрет актера, с левой – пламя огня. Памятник с табличкой, на которой можно прочесть небольшую информацию о Богатыреве, обнесен оградой. Под снегом можно увидеть яркий букет цветов, видимо, оставленный кем-то из поклонников. Богатыреву такой жест бы понравился…

Ведь он всю жизнь, как ребенок, привязывался к людям и готов был дарить свою любовь каждому, кто проявит к нему искренний неподдельный интерес. На протяжении нескольких лет Юрий Богатырев был влюблен в худрука театра «Современник» Галину Волчек.

И чтобы показать всю глубину своего чувства, нередко носил футболку с ее изображением и мыл ей машину. Не знающие Богатырева принимали такой поступок за топорный подхалимаж, а люди, хорошо знакомые с актером, понимали, что он делает все искренне. Он влюблялся и в других женщин: в Анастасию Вертинскую, Ольгу Яковлеву, Елену Соловей, но дальше мечтаний и походов на их спектакли с цветами дело не доходило.

Иные вообще распускали слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации, утверждая, что артист борется со своими греховными привязанностями и тщательно скрывает их. Кстати, официально артист был женат на актрисе Надежде Серой, которой помог остаться в Москве. После того как ее с дочкой бросил муж и лишил прописки, женщине грозило выселение из столицы в административном порядке. Но Богатырев уладил это дело.

Юрий Богатырев вообще любил людей: часто платил за них в ресторане, возил в такси, прощал долги. А окружающие, конечно, пользовались его добротой… Нередко в его квартире собирались какие-то странные личности, устраивавшие шумные застолья. Потому что артист по доброте душевной не умел говорить «нет».

Вот и после получения гонорара за фильм «Очи черные» многочисленные «друзья» Богатырева устроили «пир на весь мир». После застолья актеру стало плохо. Приехала скорая помощь, ему вкололи какое-то успокоительное, после чего сердце артиста остановилось. А впоследствии оказалось, что из дома исчезли деньги, некоторые костюмы, дорогие книги по искусству.

Похоронили Юрия Богатырева в халате Обломова, который даже специально состарили в мастерской МХАТа, где он служил последние года после ухода из «Современника».

Он очень хотел сыграть эту роль, но в итоге сыграл антипода этого персонажа — Штольца. Также в гроб артиста положили стих, написанный сыном его подруги, — переводчицы и журналистки Клариссы Столяровой.

Память о Юрии Богатыреве до сих пор живет в сердцах людей. А изображенный на горизонтальной стеле артист с грустью смотрит на прохожих, словно призывая их остановиться и вспомнить всех тех, кого они когда-то любили!

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