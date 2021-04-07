«Это было заказное убийство»: Рудинштейн заговорил о трагической смерти Талькова

Продюсер Марк Рудинштейн высказал свою версию убийства музыканта Игоря Талькова. Как он отметил, у него был разговор с директором певца. Валерий Шляфман рассказал, что музыканта не убивал, но его попросили взять всю вину на себя, поэтому он уехал в Израиль, чтобы в итоге не оказаться за решеткой.

Как отметил Рудинштейн, он также был в тот день во Дворце спорта. Стоял около буфета. Напротив того места, откуда раздался выстрел. Он заметил, что певица Азиза в убийстве исполнителя не виновата. Она стала разменной монетой. Потасовку же устроил ее жених, сообщает сайт МК.ru.

«Они вытащили Талькова из гримерки, и в какой-то момент все разбежались. Из темного зала, где шел концерт, раздался выстрел. Стрелял настоящий киллер. Это было заказное убийство». Марк Рудинштейн

Напомним, что музыкант Игорь Тальков был застрелен в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Певца похоронили на Ваганьковском кладбище столицы.

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