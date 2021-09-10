«Красотка!»: Лиза Галкина восхитила отца, нарядившись в модное платье-пальто трендового цвета

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина подрастают двойняшки – сын Гарри и дочка Лиза. Ребятам вот-вот исполнится по восемь лет, и они уже начали принимать подарки ко дню рождения.

Лиза Галкина получила от старшей сестры в подарок модное платье-пальто – как раз на раннюю нехолодную осень. Девочка поспешила сразу же его выгулять, нарядившись в школу. Максим Галкин, провожая детей, не смог не заметить обновку и поспешил уточнить у дочки: «Откуда у тебя такое пальтишко?».

Девочка ответила, что это уже подарок ко дню рождения, на что отец остался в восхищении: «Красотка!».

Помимо того, что пальто Лизы модного кроя, оно еще и трендового цвета – в этом году «безупречно серый» признан институтом Pantone главным в мире. Дочка Пугачевой вся в маму — она обожает выглядеть модно и всегда старается нарядиться.

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