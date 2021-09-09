Любимый модный приемчик: Алла Пугачева вышла в свет, подчеркнув талию ремнем с массивной пряжкой

72-летняя звезда обожает такой аксессуар и добавляет его в любой образ.

В свои 72 года легенда отечественной эстрады Алла Пугачева может дать фору любой моднице. Звезда продумывает каждый свой образ, восхищая поклонников и заставляя стилистов петь дифирамбы.

Среди излюбленных приемчиков, которыми Примадонна пользуется давно, стал акцент на талии. Чтобы делать ее тонкой и хрупкой, артистка выбирает широкие ремни с массивными пряжками.

Накануне Алла Пугачева вновь продемонстрировала этот прием. Певица вышла в свет на кинопоказ в компании мужа Максима Галкина. Артистка нарядилась по-деловому, но про любимый аксессуар не забыла. Она подпоясалась ремнем с серебристой фурнитурой.

Аксессуар на талию Пугачева надевает всегда. Будь то посиделки с друзьями, юбилей мужа или выход в свет. У нее очень много самых разных ремней, поэтому Примадонна может подобрать подходящий под любой случай акцент.

Смотрите также