Очень верующая гимнастка с толстой кожей и большой грудью: новая девушка Тимати разоткровенничалась о себе

Начало осени выдалось жарким – рэпер Тимати заставил говорить о себе и своем новом романе всех светских хроникеров. Тимур Юнусов оказался на греческом курорте Миконосе не с Катей Сафаровой, которая стала победительницей проекта «Холостяк», а с прекрасной незнакомкой, которую быстро вычислили. И теперь юная модель Саша Дони переживает настоящую славу.

Как оказалось, новая девушка Тимати – украинская модель и блогер. На волне свалившегося на нее успеха Саша Дони пообщалась с подписчиками – сейчас у нее уже более сотни тысяч фолловеров, цифра выросла на глазах и продолжает увеличиваться. Саше Дони 19 лет, и 12 из них она посвятила художественной гимнастике. Поклонники рэпера уже оценили ее растяжку и окрестили второй Волочковой – уж очень любит девушка демонстрировать шпагаты.

«Я занималась художественной гимнастикой профессионально. Меня сначала даже не хотели брать. Потом на моем пути был опыт в сборной Украины. Много соревнований и злых девочек. Мне хватило. Сейчас поддерживаю форму», — рассказала красотка.

Новая девушка Тимати снова выше него. Ее рост 180 см, в то время как у Тимати – 175 см, артист всегда выбирал длинноногих красавиц. Вес Саши – 60 кг, размер ноги 39,5. Она, признается, очень верующая, поэтому носит два креста сразу.

Среди тех, кто узнал о существовании Саши Дони, немало завистником и хейтеров. И красотка рассказала, как справляется с негативом. «А смысл реагировать?», — считает девушка. – «Критикуют и завидуют неполноценные натуры, у меня толстая кожа на их мнение».

Напомним, 38-летний Тимур Юнусов в прошлом году расстался с матерью своего сына Анастасией Решетовой. С ней они прожили в гражданском браке 6 лет.

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