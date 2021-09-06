Жарко и откровенно: Рудова в мини-платье, зажигательно отплясывая, едва не выронила грудь из декольте

Звезда современного кинематографа Наталья Рудова любит повеселиться с подругами. И минувшие выходные не стали исключением. Красотка отправилась в один из столичных ресторанов, чтобы как следует отдохнуть и потанцевать. Для тусовки актриса выбрала маленькое черное платье на тоненьких лямках, с модными вырезами и откровенным декольте.

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В самый разгар вечеринки красотка Рудова отправилась танцевать. На танцполе яблоку было негде упасть, но Наталья все-таки отвела душу, зажигательно пустившись в пляс. Причем, настолько, что под едва не выронила грудь из откровенного декольте. Вовремя спохватившись, звезда прикрылась, но отплясывать не закончила.

Есть ли у Натальи бойфренд, девушка скрывает. Она предпочитает держать личную жизнь за семью печатями и никак не комментирует ее, изредка посмеиваясь над новостями типа беременности.

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