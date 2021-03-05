«Лучший!»: Рудова заинтриговала страстным селфи с Нагиевым

В прошлом году фанаты подозревали, что их любимица Наталья Рудова ждет ребенка и готовится выйти замуж. Однако спустя время 37-летняя актриса опровергла все домыслы. Правда, о своей личной жизни она никому не рассказывает. На этот раз блондинка поделилась в своем Instagram страстным селфи с Дмитрием Нагиевым. Однако сделаны фото были на съемочной площадке.

«Лучший партнер на свете!» — подписала кадры Рудова и добавила, что на ней шуба из искусственного меха.

К слову, Нагиев тоже предпочитает ничего не говорить о своей личной жизни. Хотя недавно в своем микроблоге актер и телеведущий поделился весьма интригующим снимком. Он запечатлелся в компании женщины с шикарным телом.

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