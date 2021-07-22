Брови тонкой дугой, щербинка между зубами: Бабкина показала, как выглядела в советские годы

Надежда Бабкина в этом году отпраздновала свой 71-й день рождения. Несмотря на цифру в паспорте, ее неиссякаемой энергии, оптимизму и задору могут позавидовать многие молодые поколения. Где «подзаряжается» народная артистка, можно догадаться – это любовь публики, востребованность и регулярные гастроли с концертами.

Сейчас Бабкина выглядит значительно молодо. В своем микроблоге звезда поделилась редким архивным снимком, на котором позирует с Вахтангом Кикабидзе и Нани Брегвадзе, который, судя по всему, был сделан еще в советские годы. Тонкие брови ниточкой-дугой, щербинка и зачесанные назад волосы – в этой улыбчивой певице еще не заметы увлечения стилем, яркостью и красотой.

После своего преображения Надежда Георгиевна обзавелась белоснежной улыбкой, и та самая щербинка меж передних зубов ушла в прошлое. Кроме того, в прическах у артистки тоже сменились предпочтения – сейчас она носит распущенные локоны.

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