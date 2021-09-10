Задом вверх: Надя Ермакова из «Дома-2», лежа на пляже в Сочи, показала свой пышный загорелый «орех»

Звезда реалити-шоу отдыхает с подругой в Краснодарском крае и не спешит возвращаться к работе.

Пока многие знаменитости с головой ушли в работу, как только началась осень, Надя Ермакова с «Дома-2» решила улететь в отпуск. 37-летняя красотка много работала, после перезапуска телестройки на канале «Ю» она все время на поляне, поэтому летом ей было не до отпуска.

Ермакова с подругой улетела в Сочи. В первый же день девушка поспешили как следует отдохнуть – пляж, ресторан, караоке. Затем в программе отпуска появилась поездка в Абхазию, где Надя еще не была ни разу. И ей очень понравилось. Рассказывая о красотах этой гостеприимной страны, звезда «Дома-2» не смогла не показать и себя красивую.

Ермакова поделилась снимком, на котором позирует в черном бикини, лежа на галечном пляже пышным «орехом» вверх. Красотка обладает стройной фигурой и упругими формами, которые не стесняется показать инстамиру. Ранее она демонстрировала, как резвится на кромке воды в этом же купальнике.

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