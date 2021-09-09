Фигура на зависть: звезда «Дома-2» Надя Ермакова в черном бикини порезвилась на пляже

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Надя Ермакова теперь отвечает на проекте за приход новых интересных людей на реалии-шоу. Девушка ведет микроблог в Instagram, где часто дает подсказки желающим стать звездами телестройки, как нужно себя вести на кастинге, чтобы его пройти. Сейчас красотка решила сделать перерыв и улетела с подругой на море.

Ермакова выбралась минимум на неделю, об этом она сама рассказала фолловерам. В первый же день по прилете в Сочи звезда поспешила на пляж, где запечатлела себя в разных ракурсах, позируя для фото и видео.

В микроблог Надя опубликовала красивое видео со своим участием, на котором она в черном бикини и белоснежной накидке резвится на кромке воды. «Релакс начинается с шума моря, в этот момент останавливается время, в этот момент ничего не важно…», — задумчиво подписала видео девушка.

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