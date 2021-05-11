«Миллионов не заплатили»: Надя Ермакова оправдалась за свое возвращение на «Дом-2»

Обновленное реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь» уже почти месяц назад вернулось на экраны. О жизни участников проекта, среди которых много звездных «старичков», теперь рассказывает и показывает телеканал «Ю».

Одной из вернувшихся на реалити-шоу стала Надежда Ермакова, построившая головокружительную карьеру на «Доме-2». Девушка сначала была его участницей, а затем осталась работать на проекте, дойдя до должности кастинг-директора. Сейчас Надя вновь среди «возвращенцев». Подписчики Ермаковой весь этот месяц пытаются найти ответ на вопрос, зачем ей это нужно. Много денег предложили? Надя дала честный, но уклончивый ответ о своей мотивации.

«Миллионов не заплатили! Я авантюристка, почему бы и нет! Мне нравится атмосфера «Дома-2». Летом тут кайфово. Тем более, я не строила планов приходить в «Дом-2» на пару лет. А непродолжительные каникулы на проекте я могу себе позволить без потерь и проблем», — поделилась Ермакова в Instagram.

Кстати, подбором участников реалити-шоу Надежда так и продолжает заниматься.

«Сейчас на ближайший понедельник ищем девчонок! Варианты для Саймона, Артема Мартинчика, Ромы Рахмонова и Глеба Малмыгина рассмотрю в первую очередь!» — добавила Ермакова.

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