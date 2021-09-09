Вся семья на одном фото: Топурия впервые обнародовала снимок с мужем, сыном и дочкой в домашней обстановке у камина

Кети Топурия в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro призналась, что не любит социальные сети. Певица заполняет их неохотно, редко и только потому, что этого требуют современные реальные жизни, а также необходимость поддерживать в периодическом напоминании о себе. Именно поэтому личный блог звезды так скуп на новые снимки.

А с появлением на свет малыша Адама этой зимой от второго мужа Льва Деньгова артистка стала появляться в Сети еще реже. И вот в день своего 35-летия Кети Топурия сделала практически царский подарок своим подписчикам в Instagram, впервые поделившись с ними снимком семьи в полном составе, да еще в домашней обстановке.

Знаменитость вместе с супругом облачилась в уютные пижамы, сына Адама одела в комбинезончик, а дочь Оливию — в платье с гольфами. Кети выглядела на фото у камина счастливой и безмятежной в объятиях мужа.

«С днем рождения меня», — подписала она снимок.

В комментариях к посту звезду поздравили с днем рождения многочисленные любимцы российской публики, включая Глюкозу, Ани Лорак, Лену Перминову, Зару, Сосо Павлиашвили.

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