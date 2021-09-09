«Мы лысые, мы красные»: Глюкоза объяснила, почему беспокоится за старшего ребенка

Певица Глюкоза вспомнила, как старшая дочь Лидия начала экспериментировать с внешностью. Оказалось, что это произошло после исключения девочки из элитной школы.

Напомним, в прошлом году 14-летнюю дочь исполнительницы Глюкозы и ее мужа-бизнесмена Александра Чистякова выгнали из элитной школы. Потом родители нашли для Лидии новое учебное заведение, но девочка и там не смогла долго учиться. Артистка признается, что в подростковом возрасте сама не отличалась примерным поведением. Поэтому Глюкоза беспокоится за дочь и водит ее к психологу.

«Мы переживаем, стараемся не сломать ребенка, общаемся со специалистами. Находим новую прекрасную школу, все счастливы. Но тут полная свобода: форму можно не носить, хочешь крась волосы в любой цвет, прокалывай нос. И тут понеслось: мы лысые, мы красные, пирсинг появился. Потом Лида сама себе набила татуировку», — призналась Глюкоза в беседе с Эльдаром Джараховым.

Напомним, ранее Глюкоза похвасталась младшей дочерью. Артистка призналась, что считает Веру очень красивой и взрослой. Недавно девочка отметила свое десятилетие.

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