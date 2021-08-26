«У меня самые красивые»: Глюкоза похвасталась подросшей дочерью

Артистка Глюкоза разместила в Stories личного микроблога совместное фото с младшей дочерью бизнесмена Александра Чистякова. Примечательно, что девочка выросла и восхитила маму своей красотой.

Напомним, у Глюкозы двое детей. Старшей дочери Лидии в этом году исполнилось 14. А Младшей Вере в сентябре 2021 года будет уже 10.

Недавно исполнительница запечатлелась вместе с младшей Верой. Глюкоза сфотографировала дочь, а потом сама позировала с девочкой.

«Такая красивая… У меня самые красивые девчонки», — заявила Глюкоза.

Певица добавила к фото с дочерью эмодзи в виде красного сердца.

Также артистка показала, как им с Верой не хватает теплого климата курорта Марбельи. Глюкоза подловила дочку, которая куталась в теплый плед на ужине.

«Мой цыпленок замерз. В Марбелье намного теплее», — отметила Глюкоза.

Отметим, что в последнее время певица отдыхает с семьей в Испании. На днях артистка прилетела в Бильбао. По словам самой Глюкозы, это настоящий гастрономический курорт.

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