«У меня самые красивые»: Глюкоза похвасталась подросшей дочерью

Артистка Глюкоза разместила в Stories личного микроблога совместное фото с младшей дочерью бизнесмена Александра Чистякова. Примечательно, что девочка выросла и восхитила маму своей красотой.
Напомним, у Глюкозы двое детей. Старшей дочери Лидии в этом году исполнилось 14. А Младшей Вере в сентябре 2021 года будет уже 10.
Недавно исполнительница запечатлелась вместе с младшей Верой. Глюкоза сфотографировала дочь, а потом сама позировала с девочкой.
«Такая красивая… У меня самые красивые девчонки», — заявила Глюкоза.
Певица добавила к фото с дочерью эмодзи в виде красного сердца.
Также артистка показала, как им с Верой не хватает теплого климата курорта Марбельи. Глюкоза подловила дочку, которая куталась в теплый плед на ужине.
«Мой цыпленок замерз. В Марбелье намного теплее», — отметила Глюкоза.
Отметим, что в последнее время певица отдыхает с семьей в Испании. На днях артистка прилетела в Бильбао. По словам самой Глюкозы, это настоящий гастрономический курорт.