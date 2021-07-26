Не для полных: Глюкоза предстала в жилете и шортах с модным, но неоднозначным принтом

Персональный и fashion-стилист Ольга Блок обратила внимание, что наряд Глюкозы идет ей, но другие дамы должны быть с ним осторожными.

Певица Глюкоза представила публике свой новый лук в актуальных тенденциях. Звезда примерила белую рубаху с вязаным комплектом в полоску, который состоял из коротких шорт и жилета на пуговицах в разбеленно-бирюзовых тонах.

Персональный и fashion-стилист Ольга Блок в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro отметила актуальность лука, однако заметила, что не каждая модница может брать его на заметку, ведь пойдет он далеко не каждому.

«Не все тренды одинаково полезны (носибельны), и новый аутфит Глюкозы — тому подтверждение. Певица выбрала комплект из облегающих трикотажных шорт и жилета. Хотя вещи и принт, несомненно, актуальны, но подойдут далеко не всем. Сочетание облегающей посадки, фактуры в рубчик, светлого цвета и крупного рисунка может выдержать только очень стройная, даже худая фигура», — рассказала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок, персональный и fashion-стилист, сооснователь Style Institute Moscow. Объясняет нюансы моды и раскладывает все по полочкам. Помогает быть в тренде и оставаться собой. Опыт работы — 15 лет.

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