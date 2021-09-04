«Проверка боем»: Юрий Шатунов вспомнил, как пел матерные частушки для Аллы Пугачевой

Исполнитель уверен, что Примадонна не просто так попросила его сыграть на гармошке.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов признался, что в начале карьеры лично играл на гармошке для жены Максима Галкина. По словам артиста, таким способом Алла Борисовна отсеивала лишних.

Певец мечтал о сольной карьере еще в начале 90-х. О своих планах он рассказал влиятельной Алле Борисовне. Тогда-то Пугачева и решила проверить Шатунова.

Артист пригласил в Сочи Аллу Борисовну. В те годы Юрий Шатунов проживал именно в этом городе. Пугачева приняла приглашение. А когда приехала, певица стала интересоваться, на чем Юрий хорошо играет.

Шатунов не растерялся и заявил, что искусно владеет гитарой, барабанами и гармошкой. Последняя и привлекла Пугачеву.

Шатунов решил исполнить частушки, которые сочинял еще в детстве. По мнению артиста, веселые четверостишья не могут быть без мата. Поэтому молодой певец без стеснения стал распевать частушки с ненормативной лексикой перед самой Пугачевой. К слову, Алла Борисовна стихи Шатунова не забраковала.

«Понимаю, что это была проверка боем, «наш не наш», мол, сможет ли что-то сделать и пойдет ли далеко. После этого случая понял, что могу и пойду», — рассказал Шатунов в студии шоу «Привет, Андрей».

Напомним, ранее Анфиса Чехова призналась, что была большой поклонницей Юрия Шатунова.

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