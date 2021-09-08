«Это точно не двойник?»: 72-летняя Пугачева с челкой-шторкой и хвостиком сразила поклонников

Примадонна появилась на публике 8 сентября. Ее образ ошеломил поклонников артистки. Многие поразились тому, как она молодо выглядит.

Алла Пугачева уже много лет живет в браке с Максимом Галкиным. Несмотря на большую разницу в возрасте, они доказали, что живут в любви и гармонии. В замке в деревне Грязь пара часто устраивает посиделки с друзьями. А двойняшки Лиза и Гарри никогда не дают родителям скучать, то придумывая игры, то устраивая домашние спектакли. Стоит отметить, что Примадонна следит за внешностью и держит руку на пульсе современной жизни, поэтому в курсе всех трендов.

Недавно Алла Борисовна проводила детей во второй класс. Тогда она отметилась в любимом головном уборе — шляпке. Теперь певица отправилась на премьеру сериала «Вертинский». Галкин запечатлел ее в машине. Примадонна не только выбрала модный костюм в полоску и клетчатое пальто для такого случая, но и сделала новую прическу. Пугачева предстала с густой челкой-шторкой и хвостиком, который сделала с помощью заколки-крабика. Две пряди обрамляли ее лицо.

Артистка покрасовалась на камеру. Она также сделала макияж с акцентом на губы. 72-летняя звезда выглядела так молодо, что сразила поклонников. Максим получил множество сообщений с комплиментами в адрес жены. «Алла очень красивая», «Можно я также хорошо буду выглядеть в ее возрасте?», «Эта челка — бомба!», «Вы хотите сказать что ей 72? Нет! Не больше 50, даже 40!», «Если это действительно Алла, то респект. Но предполагаю, что двойник?» — стали комментировать пост подписчики.

«Конечно, Алла! Я что с двойником разъезжаю?» — посмеялся Галкин.

Однако комплименты и вопросы продолжали сыпаться. «Это точно не двойник?», «Как же она хороша. Просто не узнать», «Просто молодеет от любви», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: